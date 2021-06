Repubblica – Bagni: “Se resta così, il Napoli è la squadra da battere”

Sulle pagine di Repubblica in edicola oggi è disponibile un’intervista a Salvatore Bagni, dove parla del Napoli e di calciomercato.

A seguire le parti salienti dell’intervista:

“Spalletti? Vedremo cosa farà, non mi piace parlare prima. Aspettiamo di capire che squadra avrà a disposizione, il giudizio sarà legato ai risultati. Il curriculum parla per lui sulle qualificazioni Champions, siamo in una botte di ferro. Se il Napoli restasse così, sarebbe la squadra da battere dato che la rosa è fortissima. A centrocampo prenderei uno di questi tre: Basic, Doucouré o Camara. Possono prendere il posto di Bakayoko.

Koulibaly dove può andare? Dipende dal mercato attuale, anche un’offerta di 50 milioni è importante. Fabiàn? Il Napoli vuole tanti soldi, non ha giocato la prima partita da titolare con la Spagna; De Laurentiis ha sempre ottenuto i soldi che richiede, magari con i bonus.

Secondo me si troverà un accordo per il rinnovo di Insigne, vuole chiudere la carriera a Napoli. Non vedo Lorenzo con un’altra maglia, è più complicata la situazione di Fabiàn. Rischioso tenere lo spagnolo un altro anno senza il rinnovo. Giusto puntare su Meret, è un grande portiere e credo che farà bene. Quello del terzino sinistro è una lacuna da colmare per il Napoli. Prenderei un giovane, farei così anche per un difensore centrale se restasse Koulibaly.”

