Repubblica – Callejon vuole restare fino ad agosto, ma con un’extra

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sulla situazione relativa a Josè Callejon, in scadenza di contratto e che potrebbe dire addio al Napoli a breve.

In particolare, non trovando un accordo per il rinnovo, lo spagnolo ha fatto capire che rimarrebbe in azzurro fino al termine della stagione. La novità è che avrebbe chiesto al suo agente di trovare un accordo con il presidente per un compenso supplementare in caso di permanenza.

Compenso che, però, De Laurentiis non vuole dare dato che i tre mesi di stop ci sono stati per via di una pandemia. In virtù di questo, l’ipotesi di addio di Callejon nella partita contro la Spal si fa sempre più concreto.

