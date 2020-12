Repubblica – Condò: “Il ko non toglie il Napoli dal giro delle prime”

Paolo Condò, giornalista, ha voluto commentare l’ultimo turno di campionato nel suo editoriale per il quotidiano La Repubblica.

Per Condò il Napoli è comunque in corsa per le prime posizioni della classifica, nonostante la sconfitta. Di seguito il suo commento:

“Da qui a Natale il calendario passa dalla parte dei nerazzurri: vivere le feste in testa alla classifica consoliderebbe la situazione, in attesa che le due venute della Juve a San Siro disegnino la gerarchia definitiva del girone d’andata.

La sconfitta a San Siro toglie poco alle fiches del Napoli, pericoloso pure in 10: la squadra c’è, il ko non la toglie dal giro delle prime. Pari tra Juve e Atalanta nell’altro big match. La Juve non è semplice da superare uscendo in palleggio dalla propria area perché fra qualità specifiche e buoni posizionamenti il pacchetto dei cacciatori di palloni è molto agguerrito.

Nella ripresa, appena la Juve comincia a perdere la sua sincronia, l’Atalanta avanza il suo baricentro, in ossequio al coraggio che da 5 anni ne è tratto distintivo.“

