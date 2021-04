Repubblica – Corbo: “Due domande da risolvere dopo Napoli-Crotone”

Nel suo editoriale per Repubblica, Antonio Corbo riflette sulla difesa del Napoli e sull’assenza di Kalidou Koulibaly.

Sull’assenza del difensore senegalese, Antonio Corbo si esprime così:

“Ma lo stesso Napoli, lanciato verso lo scontro che può valere la qualificazione Champions, è turbato da troppi rimorsi in difesa. Li supera se si rivolge due domande: la prima, possibile che la sola assenza di Koulibaly crei tanto scompiglio? La seconda: sul 3-1 non poteva inventare nulla per evitare la risalita del Crotone?”

Poi parla degli errori di Maksimovic e Manolas:

“Non sono disguidi. Ma due guai combinati da trentenni costati 35 e 25 milioni. C’è ancora chi pensa che il Napoli spenda poco al mercato. Delle due l’una: investe male o non sa tenere alta la tensione della difesa. Agli errori non rimedia il gelido Meret. Recita la noia della resa, perché si sente l’eterno secondo di Ospina?“

Comments

comments