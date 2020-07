Repubblica, Corbo: “Segnali di flessione, Allan è irritante”

Nel suo editoriale per La Repubblica, Antonio Corbo analizza la partita giocata ieri a Parma dal Napoli e si sofferma su ciò che è emerso.

A seguire le parti salienti del suo editoriale:

“Preoccupa la flemmatica partecipazione della squadra, la sua fase calante, l’impotenza nel reagire, la vanità quando eccede nel palleggio senza mai occupare l’area. Alcune evidenze non possono essere trascurate, come l’impianto di gioco carente in alcuni punti cruciali.

Allan, poi, è irritante per la sua palese sindrome dell’altrove. Si sente con la fantasia ancora a Parigi dove non gli fu possibile andare o si immagina chissà dove, di certo consegna al Napoli la controfigura di se stesso. Sembra così distante dal Napoli, e la squadra neanche si è accorta della sua sostituzione con Elmas. L’assenza di Mertens infortunato in panchina e dello squalificato Milik complicano le strategie di Gattuso.

Mario Rui che è sempre disponibile a lottare ma che si è macchiato di un intervento scomposto; dall’altra parte meglio Di Lorenzo. Fascia sinistra che ha steso il tappeto rosso per Kulusevski, entrato per l’ultima mezz’ora. Come il cavallo bianco della scuderia: si impone, svetta, provoca anche il contatto con un goffo Koulibaly. Si può discutere sul rigore, non sul calo di tensione di un gigante un tempo invincibile.“

Comments

comments