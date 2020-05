Repubblica – Coronavirus, l’Italia si prepara a riaprire i confini dal 3 giugno

L’Italia comincia a prepararsi per la riapertura dei propri confini ai paesi dell’Unione Europea, dopo la crisi per l’epidemia di Coronavirus.

Dal 3 giugno la riapertura ci sarà solo per i paesi dell’Unione Europea, grazie al decreto ed al DPCM che saranno ufficiali nelle prossime ore. Il portale online de La Repubblica entra più nel dettaglio, specificando che questa manovra è necessaria per favorire il flusso di turisti in Italia.

A fronte di ciò, chi entrerà in Italia, dagli altri paesi dell’UE, non sarà più sottoposto alla quarantena di 14 giorni a partire dal 3 giugno. Sarà l’ECDC, l’Agenzia Ue per le malattie, a mappare il territorio, bloccando il flusso di viaggiatori tra aree con un’alta densità di contagio.

Discorso diverso per i possibili turisti al di fuori della zona UE; per questi ultimi, infatti, la riapertura potrebbe esserci solo dal 15 giugno in poi. Sempre se il blocco non sarà prolungato.

Comments

comments