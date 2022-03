Repubblica – De Laurentiis al bivio per la multiproprietà

L’edizione odierna di Repubblica riporta del bivio multiproprietà per De Laurentiis, dato che dal 2024 non si potrà essere proprietari di più club.

In particolare, il quotidiano riferisce che il 2024 è una sorta di ultimatum da parte della Federcalcio di Gravina. Alla famiglia De Laurentiis restano due anni per scegliere tra Bari e Napoli; soprattutto, due anni per non arrivare all’acqua alla gola con il club pugliese come fatto da Lotito con la Salernitana.

Un modo per evitare la beffa, riferisce Repubblica, è quello di mettere sul mercato sia il Napoli che il Bari. Questo può essere un modo per far sì che sia la famiglia De Laurentiis a dettare le regole nella trattativa e scegliere in base alle offerte. Sotto questo punto di vista si possono spiegare anche i contatti con l’Elysian Park per allargare gli orizzonti della società.

Da parte sua, chiude il quotidiano, Aurelio De Laurentiis deve blindare i conti della società tornando in Champions e tagliando i costi.

Comments

comments