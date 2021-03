Repubblica – De Laurentiis ha capito di aver sbagliato a mettere in discussione Gattuso

L’edizione odierna di Repubblica parla di un retroscena legato al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e che riguarda anche Gattuso.

In particolare, il quotidiano parla del fatto che De Laurentiis ha messo in discussione (e sulla graticola) Gattuso dopo la sconfitta contro il Verona. Repubblica parla di errore masochista ed ora l’obiettivo è quello di ricompattare tutto l’ambiente.

Le polemiche, seguite dai sondaggi su altri allenatori, sono andate avanti per sei settimane; sei settimane di polemiche che si sono rivelate dannose per il Napoli, costretto anche ad un tour de force a cui nessuna altea squadra è stata chiamata, e a fare i conti con i tanti infortunati. Un sostegno che sarebbe servito all’epoca e che serve anche ora; ora sta arrivando il sostegno, come mostrano anche le frequenti visite alla squadra per mostrare la propria vicinanza.

