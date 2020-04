Repubblica – De Laurentiis congela un altro stipendio, in attesa di novità

L’edizione odierna de la Repubblica riporta che il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha congelato un altro stipendio dei giocatori.

Un congelamento permesso dal regolamento, dato che i pagamenti sono consentiti fino a tre mesi dopo da quello dello stipendio. Molti club di Serie A, inoltre, in attesa di ulteriori novità che chiariscano la situazione, adottano questo metodo.

Da parte dei giocatori del Napoli, comunque, non c’è stata una reazione di scontro con la società o altri tentativi. Questo perché anche loro sono consapevoli della situazione complessa, chiude il quotidiano, e per questo anche loro attendono novità concrete in merito. Con la speranza che questa situazione passi in fretta.

Comments

comments