Repubblica – De Laurentiis, due i motivi per cui seguirà il Napoli a Leicester

L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sui motivi che hanno portato De Laurentiis a seguire il suo Napoli in trasferta.

La gara vale tanto per la squadra ed è importante per il target della competizione europea, e questo è uno dei motivi. L’altro riguarda gli azzurri, in cui si è riaccesa la passione dopo le difficoltà e le tensioni incontrate prima con Ancelotti e poi con Gattuso.

In passato il presidente De Laurentiis, ricorda il quotidiano infine, non seguiva la squadra per le partite di Europa League.

