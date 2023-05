Repubblica: “De Laurentiis ferma la fuga dal Napoli: stop a Spalletti e Giuntoli”

Nell’edizione odierna, la ‘Repubblica’ fa sapere che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non sarebbe intenzionato a lasciar andar via Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.



De Laurentiis, non ha alcuna intenzione di smantellare il suo giocattolo dopo la storica conquista dello scudetto, il presidente è intenzionato a dare continuità al suo progetto, tenendosi stretti i suoi principali colla boratori. Il discorso vale in modo particolare per Giuntoli, che è da 8 stagioni il preziosissimo uomo mercato del club azzurro. È molto simile però pure la situazione in cui si trova Luciano Spalletti. Il tecnico è infatti sotto contratto come il ds per un altro anno: fino al 30 giugno del 2024. Per andare via in anticipo, di conseguenza, devono entrambi trovare per forza un accordo con Adl.

Comments

comments