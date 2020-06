Repubblica – De Laurentiis non mette limiti “Vinciamole tutte”

L’edizione in edicola oggi de La Repubblica riporta le parole del presidente De Laurentiis, o almeno una piccola parte, dette alla cena per la vittoria della Coppa Italia.

Parole che non pongono limiti, dato che il discorso si può riassumere in un: “Vinciamole tutte!“. Questo per arrivare al sogno di qualficarsi in Champions League, dove il Napoli ad oggi è a -9 dall’Atalanta.

Un sogno che dipende soprattutto dalla squadra bergamasca, dato che se oggi vincerà contro il Sassuolo si porterà a +12 e sarà ancora più difficile. Dopo il discorso del presidente, però, ci sono state le parole di Gattuso: “Faccio gli scongiuri“, queste sono le parole dell’allenatore sul fatto di vincere tutte le partite, secondo quanto riporta il quotidiano.

