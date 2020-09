Repubblica: De Laurentiis positivo e con sintomi si è presentato in assemblea in attesa dell’esito del tampone

Dopo la conferma della positività al Covid-19 di De Laurentiis, la Repubblica racconta tutti i retroscena relativi alla giornata di ieri.

Il Presidente del Napoli si sarebbe presentato all’Assemblea di Lega nonostante avesse i sintomi e nonostante fosse in attesa dell’esito del tampone. Ieri in riunione giustificava il suo malessere con un’indigestione da ostriche e solo alle 20 ha informato tutti gli altri della sua positività. Adesso chiunque è stato in Assemblea e a contatto con lui dovrà sottoporsi ai test e ad un eventuale isolamento.

