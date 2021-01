Repubblica – Digos in comune per i documenti sul monumento a Maradona

Repubblica riporta che la Procura ha acquisito le carte della manifestazione d’interesse del Comune per il monumento a Diego Maradona.

In particolare, gli inquirenti sono interessati a come si è arrivati alla composizione della commissione incaricata di esaminare i progetti e della decisione di allargarla anche a esponenti del tifo organizzato. Gli assessori De Majo e Borriello, in più, potrebbero essere ascoltati come testimoni.

Non ci sono indagati, si tratta di verifiche allo stato di natura conoscitiva continua il quotidiano; ma queste verifiche sono state avviate nell’ambito di un’inchiesta più ampia, quella degli incidenti avvenuti sul lungomare lo scorso 23 ottobre. In quell’occasione ci furono le proteste a seguito del nuovo lockdown dichiarato poche ore prima dal presidente De Luca.

Proteste che videro l’irruzione di persone che volevano scatenare una guerriglia urbana; i commercianti volevano protestare pacificamente e non volevano arrivare a nulla di quello che è poi successo. Dato che in quella serata c’erano anche esponenti delle curve, la Procura ha deciso di aprire il capitolo sulla pratica per il monumento a Maradona.

Per ora si è partiti con l’acquisizione dei documenti. Per l’articolo completo, si invita a leggere l’edizione odierna de La Repubblica.

