Repubblica – Elmas, ancora rinviato il suo rientro in Italia

Come riportato da Repubblica, Eljif Elmas dovrà attendere per fare rientro in Italia, il centrocampista è ancora bloccato in Macedonia a causa della positività al Covid.

“Elmas, in Macedonia, ieri è risultato prima negativo poi di nuovo positivo e ha dovuto rinviare il rientro. C’è ottimismo su Malcuit e Petagna, in isolamento, ma forse solo fino a oggi, per un contatto ravvicinato con un infetto. Piuttosto c’è qualche ansia a Torino, visto che Pellegrini e Kaio Jorge hanno qualche linea di febbre (ma non un tampone positivo)”.

