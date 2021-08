Repubblica – Federica Pellegrini dà l’addio al nuoto a Napoli in occasione della ISL

L’edizione odierna de La Repubblica parla dell’addio al nuoto di Federica Pellegrini, un addio che darà proprio nella città di Napoli.

L’occasione è la ISL, la International Swimming League, che si terrà da domani fino al 30 settembre. La Pellegrini ha commentato così la sua scelta:

“Ci saluteremo alla Scandone, saranno come i supplementari della mia carriera. Volevo chiudere con l’Olimpiade ma c’è questa opportunità e mi piace l’idea di chiudere a Napoli, la Isl sarà una vetrina bellissima.”

La nuotatrice ha scherzato anche sul peso che dovrà mantenere per via “delle pizze che mangerò“. La ISL prevede gare il giovedì ed il venerdì dalle 20 alle 22 ed il sabato e la domenica dalle 18 alle 20, per cinque settimane. Tanti gli atleti importanti che parteciperanno alla ISL, ed il costo dei biglietti varia dai 10 ai 40€ con un limite massimo di spettatori di 500.

Un evento, questo del nuoto, che è paragonabile alla America’s Cup, chiude il quotidiano.

