Repubblica – Genoa, arrivano Caicedo e Maksimovic. Preziosi tratta con gli americani per la cessione del club

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Genoa, prossimo avversario del Napoli per la seconda giornata di Serie A.

In particolare il quotidiano si sofferma sui due nuovi arrivi in casa rossoblù. Maksimovic arriva da svincolato dal Napoli e ieri sera era già atterrato a Milano, pronto per mettersi a disposizione del Genoa da dopo la sosta. Oggi invece è la giornata di Caicedo, tanto atteso dai tifosi rossoblù ma che ha segnato quelli della Lazio che si erano abituati alla “zona Caicedo”.

Tutto questo attendendo i botti di fine mercato. Poi, il quotidiano parla del fatto che per la partita saranno presenti alcuni emissari del fondo americano. Fondo americano che è in trattativa con Preziosi per la cessione del club; quello di domani sarà un passaggio significativo ma che non porterà già alla chiusura dell’operazione.

Comments

comments