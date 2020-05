Repubblica – Gli ultras si uniscono per protestare contro la gestione dell’emergenza Coronavirus

L’edizione odierna de La Repubblica riporta della manifestazione organizzata dagli ultras per protestare contro la gestione dell’emergenza Coronavirus.

A promuovere questa iniziativa, dove per una volta il calcio non c’entra nulla, è la Brigata Leonessa, ultras del Brescia. Ad unirsi a loro, subito dopo l’appello lanciato, sono quelli dell’Hellas Verona e dell’Inter. Il quotidiano riferisce, comunque, che tutti gli ultras hanno aderito a questa iniziativa, anche i gruppi di tifosi di Lazio, Roma e Juventus.

L’unica, per ora, a tirarsene fuori è il gruppo atalantino, che ha sempre fatto valere la propria decisione di essere un gruppo a-politico (non si schiera con nessuno). La protesta riguarda la gestione del lockdown, la ripresa e la ripartenza dell’Italia, che sarà fatta il 6 giugno. Una propaganda che continua a correre sui social in questi giorni.

