Repubblica – Hysaj e Maksimovic in rotta con ADL per il rinnovo

L’edizione di oggi di Repubblica torna sui casi dei rinnovi di contratto in casa Napoli, in particolare su quelli di Maksimovic e Hysaj.

I due infatti difficilmente rinnoveranno il contratto con il Napoli che è in scadenza a giugno. Sia Maksimovic che Hysaj sono in rotta con il presidente De Laurentiis, tra l’altro, per le trattative legate al mancato rinnovo.

Proprio ora, nel mese di febbraio, che loro due sono tra i pochissimi giocatori a disposizione di Gattuso in difesa a causa degli infortuni (Manolas) e della positività al Covid (Ghoulam e Koulibaly).

