Repubblica – In Italia è la Lombardia la regione con più decessi da Coronavirus, ma perché?

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sui contagi e decessi legati al Coronavirus, con la Lombardia che detiene il triste primato.

La regione italiana, infatti, conta il maggior numero di decessi per Coronavirus: 10.238 morti, 1/10 del totale dei decessi totali che supera quota 100 mila (dati Johns Hopkins University). In più c’è da considerare che in alcuni luoghi il virus corre più veloce che in altri, continua la Repubblica; a Milano è accaduto e sta accadendo anche a New York, in America.

Nel solo stato di New York i contagi sono arrivati a 170.512, con la Grande Mela che ne conta più della metà: 87.028. Il quotidiano si è chiesto il perché, soprattutto per quanto riguarda il caso della Lombardia che conta il 18% di tasso di mortalità del virus mentre per l’Italia intera è del 12,7%.

Una prima spiegazione della “maledizione italiana” (così riporta il quotidiano) l’ha data Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità: “c’è ancora un numero importante di decessi perché la malattia ha un corso lungo.” Un’altra possibile ragione è che l’Italia è una nazione con molti anziani: il 23% della popolazione totale.

Anziani che sono socialmente attivi ed in più ci sono stati anche gli ospedali sovraccarichi. Bisogna anche considerare che all’inizio non venivano fatti molti tamponi. Poi c’è da considerare la strage delle RSA, che solo in Lombardia si contano 1.822 decessi.

Comunque, continua il quotidiano riprendendo le parole di Guido Silvestri, questa diffusione è dovuta a diversi fattori: ritardo nell’attuare l’isolamento sociale; base demografica con molti anziani; sovraccarico ospedaliero e diffusione del virus tra il personale sanitario. In più il clima può aver favorito la diffusione.

Infine, sta nascendo un altro sospetto tra gli scienziati: quello della causa genetica. Il diverso corredo del Dna può spiegare perché alcuni sono colpiti così duramente mentre altri sono asintomatici.

Comments

comments