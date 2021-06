Insigne non vuole che il suo stipendio venga ridotto. Attualmente guadagna 4.5 milioni di euro a stagione.

Da quanto scritto dalla Repubblica, Lorenzo Insigne avrebbe fatto sapere che per il rinnovo non vuole una diminuzione del stipendio che attualmente è di 4.5 milioni. Il capiano del Napoli se proprio non può avere un aumento, si aspetta almeno qualche bonus. Sebbene abbia la volontà di restare in maglia azzurra servirà trovare un accordo con la società

