Nell’edizione odierna di Repubblica si parla delle condizioni di Lorenzo Insigne, uscito dal campo anzitempo durante la partita con la Real Sociedad.

L’attaccante napoletano vorrebbe essere in panchina già domani nella sfida col Sassuolo. Sarà decisivo il provino che verrà fatto nelle prossime ore. L’orientamento del Napoli, invece, sarebbe quello di non forzare il rientro per non rischiare di perdere per più tempo un calciatore importante come lui.

