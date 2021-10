Repubblica – Koulibaly: “Ho già dato disponibilità ad incontrare chi mi ha chiamato scimmia”

Sulle pagine di Repubblica è possibile leggere un’intervista a Kalidou Koulibaly, dove parla dell’episodio di Firenze e della partita di questa sera.

Di seguito le parti salienti dell’intervista, che si può leggere integralmente sul quotidiano.

“Dopo l’episodio di Firenze ho ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà e stima, mi hanno aiutato a superare con meno sofferenza il momento peggiore. C’è una battaglia da combattere e dobbiamo portarla avanti. Non sono riuscito a chiudere occhio per due notti di fila, mi erano venuti perfino i sensi di colpa.

Il motivo dei sensi di colpa? Per il fatto che la denuncia ha avuto un seguito e per un attimo ho pensato di aver sbagliato a farla, quando ho saputo che è stato un ragazzo ad insultarmi. Mi dispiace che debba pagarne le conseguenze. Ho già dato la mia disponibilità alla proposta di incontrarlo, voglio capire cosa gli è passato per la testa.

Tutto il Napoli, compagni e staff, mi è stato vicino. La partita contro il Legia? Non è un caso che sono al comando del girone. Sono bravi a chiudersi ed a ripartire in contropiede. Noi dobbiamo ritrovare la solidità difensiva che abbiamo in campionato, è una questione di concentrazione ed applicazione da parte del gruppo.

Comandante è un soprannome che mi ha dato Spalletti, mi piace. So di dover dare qualcosa di più anche nello spogliatoio ma il Napoli ha tanti leader. Dobbiamo vincere la partita di questa sera.“

