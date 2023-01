Repubblica – Lavori al Maradona: faccia a faccia tra De Laurentiis e Manfredi

La Repubblica ha fatto sapere importanti novità sui lavori dello Stadio Maradona.

Faccia a faccia tra il sindaco Gaetano Manfredi e il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. I due si sono incontrati al Maradona prima del trionfo degli azzurri sulla Juve. Tema del confronto proprio lo stadio, dove a breve partiranno altri lavori di riqualificazione, ma, soprattutto, il progetto del museo dedicato a Diego. Su questo punto il sindaco vorrebbe accelerare sfruttando anche l’onda lunga di entusiasmo determinata dai successi della capolista. Ma come ogni cosa che riguarda gli azzurri, Manfredi ha voluto fare un punto della situazione con De Laurentiis per coinvolgerlo in pieno nel progetto e per ragionare sulla questione dei diritti che sono un ostacolo da non sottovalutare.

Ed è chiaro che Manfredi vuole assolutamente evitare di creare contrapposizioni con il presidente del club. Per quanto riguarda i lavori, invece, il Comune ha stanziato 374 mila euro di fondi ordinari per i rifare i bagni riservati ai disabili. Sono già in corso e la loro conclusione è prevista entro il mese. A questa somma si aggiungono i 2 milioni di euro stanziati da Città metropolitana destinati per la sicurezza, la manutenzione e l’efficientamento energetico. Ma ci sono anche altre risorse che serviranno per un ulteriore maquillage dell’impianto di Fuorigrotta in vista del match con l’Inghilterra del 23 marzo. Appuntamento importante: dopo 10 anni l’Italia tornerà a Napoli per giocarsi contro l’Inghilterra la qualificazione agli Europei del 2024. In particolare, le operazioni riguarderanno la tribuna autorità e in settimana sarà pronto il progetto esecutivo.

Il Comune potrà utilizzare (come stazione appaltante) circa 500 mila euro di fondi regionali per rendere più accogliente lo stadio nel settore dove Manfredi venerdì ha assistito alla partita con i bianconeri insieme al governatore Vincenzo De Luca e ad Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio nel governo Meloni. Lavori all’interno dello stadio, quindi, ma presto bisognerà intervenire anche per rendere meno caotica la situazione all’esterno del Maradona, dove la polizia municipale ha emesso 123 multe per violazioni al codice della strada: 81 auto in divieto di sosta sono state prelevate con i carri gru e 9 parcheggiatori abusivi sono stati denunciati.

