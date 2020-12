Repubblica – L’iniziativa del comitato per “Largo Maradona”

A Napoli, in via Emanuele De Deo dove sorge lo spiazzale in onore di Diego, un comitato propone di chiamarlo “Largo Maradona”.

Lo spiazzale ha ricevuto visite molto importanti come quella di Dries Mertens, l’ex calciatore Bruno Conti e l’ex presidente Ferlaino. In più si attende la visita di Tacconi e dei figli di Merola, che vogliono mettere, tra i vari cimeli, anche una foto del padre con Maradona. A scriverne è Repubblica, che riporta di come un comitato renderà ufficiale la richiesta di chiamare il tratto di strada “Largo Maradona”.

Uno spiazzale, o piazzetta, dove già era un sacrario quando Diego era vivo ed ora, con la sua scomparsa, la cosa si è accentuata. Intanto, in attesa di riuscire ad ufficializzare il tutto, il nuovo nome è già scritto sul muro.

