Repubblica – Lozano si prepara per una convocazione contro il Milan

L’edizione odierna di Repubblica riporta che per Hirving Lozano ci potrebbe essere la convocazione per la partita contro il Milan.

Come si è visto nel report ufficiale di ieri, Lozano ha avuto l’ok da parte dello staff medico per svolgere parte dell’allenamento con il gruppo. Il quotidiano riferisce che le quotazioni di una convocazione del Chucky per la sfida contro il Milan sono in netto aumento e sono concrete.

Il messicano manca dal 13 febbraio, dove si è infortunato nella partita contro la Juventus. Fino ad ora ha saltato ben sei partite.

