Repubblica: maglia e cerimonia per Maradona in Napoli-Lazio, sarà presentata anche la statua

Nell’edizione odierna di Repubblica si parla di una cerimonia organizzata in onore di Maradona il 28 Novembre in occasione di Napoli-Lazio.

Il 28 Novembre, a poco più di un anno dalla morte di Diego, dovrebbe svolgersi la tanto attesa inaugurazione ufficiale dello Stadio Maradona.

Per l’occasione il Napoli, che affronterà la Lazio in uno stadio che potrebbe raggiungere il 100% della capienza, potrebbe indossare una maglia speciale creata in collaborazione con Emporio Armani. Sembrerebbe, inoltre, che il presidente De Laurentiis vorrebbe invitare alla cerimonia anche il presidente della Fifa Gianni Infantino.

Il momento clou della serata, però, sarà la presentazione della statua dedicata a Diego. Realizzata in bronzo dorato la statua sfilerà prima al centro del campo e poi sarà collocata davanti l’uscita degli spogliatoi.

Comments

comments