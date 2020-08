Repubblica – Manolas: “Sono ottimista e non ho paura per la partita contro il Barcellona”

Nell’edizione di oggi de La Repubblica c’è una bella intervista fatta a Kostas Manolas, difensore greco del Napoli, che si sofferma sul match contro il Barcellona.

Il greco parla anche della visita di Totti a Castel Volturno e di come sta dopo l’infortunio. A seguire le parti salienti dell’intervista:

“Totti a Castel Volturno? L’ho appena incontrato e me lo ha detto anche lui: coraggio Kostas, riprovaci. Francesco è un mio amico, a Roma mi è stato vicino ed è il migliore con cui abbia giocato. Il Camp Nou è uno stadio imponente e farà impressione vederlo vuoto; il campo è largo ed adatto al loro tipo di gioco, dovremo prendere subito le misure e seguire gli ordini di Gattuso e stare sereni in campo. L’aspetto mentale è decisivo.

Il gol ai quarti? Fu un’emozione pazzesca ed indimenticabile, è stato il gol più importante della mia carriera. Come si ferma Messi? Lo si fa di squadra, senza temerne il talento. Per me è il numero uno, per qualità ed intelligenza calcistica; i valori non cambiano anche se si gioca così tardi, sono ottimista e non ho paura. C’è voglia di sorprendere il Barcellona, la pressione è su di loro ma anche per noi è una partita speciale.

Spero che Insigne recuperi perché per noi è importante, mentre io mi sento benissimo. Il dolore che avevo è passato del tutto.“

