Repubblica – Maradona, le statuette di San Gregorio a ruba online

L’edizione odierna di Repubblica riporta anche delle statuette del presepe di Maradona di San Gregorio Armeno.

Statuette che, anche se vendute solo online data la situazione Covid, vanno letteralmente a ruba online. Il quotidiano riporta che la prima produzione di Marco Ferrigno è già esaurita ed è già in programma una seconda produzione. Un po’ tutta San Gregorio Armeno è in fermento per questo, anche se non sarà come gli anni scorsi per ovvi motivi.

Per la cerimonia di sabato, inoltre, sarà presente il fratello di Diego: Hugo. Sold out anche i cornicelli in onore di Maradona venduti da Serena D’Alessandro, portavoce delle botteghe di San Gregorio Armeno. Il fratello di Diego, Hugo, ha subito detto che “mi fa piacere venire da voi, perché avete deciso di dedicare la riapertura a lui”. In onore di ciò, ognuno degli autori dei pastori omaggerà Hugo con una propria versione del Pibe de Oro, oppure con un cornicello o con un portafortuna.

