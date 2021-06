Repubblica – Napoli a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto

L’edizione odierna di Repubblica riferisce le ultime in merito al ritiro del Napoli a Castel di Sangro, con la decisione sulla finestra temporale.

Nel dettaglio, dopo i colloqui tra De Laurentiis ed il Sindaco della città la finestra è quella che va dal 5 al 15 agosto. Gli allenamenti si disputeranno allo Stadio Patini e ci dovrebbero essere due amichevoli. Nel frattempo, potrebbe cambiare la location che ospiterà il Napoli in occasione del ritiro a Castel di Sangro.

La squadra infatti potrebbe spostarsi a Rivisondoli, tra qualche giorno comunque ci dovrebbe essere l’ufficialità. Intanto l’Abruzzo aspetta le disposizioni del Governo per capire la capienza dello stadio ad agosto. Infine, è già tutto definito per il ritiro in Val Di Sole nella cittadina di Dimaro, dal 15 al 25 luglio. Il presidente De Laurentiis è al lavoro per il rinnovo del contratto in modo da mantenere i due ritiri.

