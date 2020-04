Repubblica – Napoli, come si viaggerà nella Metro Linea 1

La Repubblica si sofferma su come si ripartirà a Napoli con la Metro Linea 1, per tenere le distanze di sicurezza per evitare il contagio.

Le prime misure di cui ci si accorgerà saranno gli adesivi che segnaleranno la distanza di sicurezza per chi è in piedi; in più ci saranno adesivi per impedire di sedersi sui sedili all’interno del metro l’uno affianco all’altro, per mantenere, anche da seduti, la distanza di un metro.

Le misure che saranno prese riguardano anche i percorsi che dovranno seguire le persone, con la banchina che sarà divisa in due parti: una parte per chi sale e l’altra per chi scende. Per quanto riguarda i tornelli, ne saranno attivi due: uno per entrare ed uno per uscire.

Tutto questo, com’è prevedibile, porterà ad aumento del traffico dato che ci saranno lunghe code di attesa, sottolinea la Repubblica. Una metro Linea 1 che sarà piena di adesivi per rispettare la distanza di sicurezza, così come sarà ben visibile la scritta “Attendi a distanza di sicurezza”.

