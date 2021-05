Repubblica – Napoli, è corsa a tre per la panchina: ADL valuta Allegri, Spalletti e Inzaghi

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha parlato della ricerca, da parte di Aurelio De Laurentiis, di un nuovo allenatore per il suo Napoli.

Con ogni probabilità, infatti, Gennaro Gattuso non siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione, e il patron studia con attenzione i suoi potenziali successori. Sembrerebbe, ormai, una corsa a tre, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League: Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi sono infatti i favoriti per raccogliere l’eredità di Ringhio.

