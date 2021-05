Repubblica – Napoli in ritiro dal 15 luglio. Le nuove maglie potrebbero essere Armani

L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma su quando comincerà il ritiro del Napoli e su chi disegnerà le nuove maglie azzurre.

Il ritiro degli azzurri comincerà il 15 luglio in Trentino, a Dimaro-Folgarida, per il decimo anno consecutivo. Il Napoli sarà in Val di Sole fino al 25 luglio, poi si attende di capire quando partirà il secondo ritiro ovvero quello di Castel Di Sangro.

Le prime date portano di un periodo che va dal 5 al 15 agosto, magari con qualche giorno di anticipo per l’inizio. Venerdì ci potrebbe essere un incontro tra il Sindaco di Castel Di Sangro e De Laurentiis per definire le date. Infine, Repubblica si sofferma sulle maglie azzurre dopo l’accordo terminato con Kappa.

Non si esclude una collaborazione con Armani per il disegno delle maglie che poi potrebbero essere prodotte in proprio dal Napoli. Un’idea che De Laurentiis ha sempre pensato, quella di creare un marchio Napoli.

