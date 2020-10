Repubblica – Napoli, possibile colpo last minute in mediana. Due i nomi

L’edizione odierna de La Repubblica riporta le ultime di mercato in casa Napoli ed il possibile colpo last minute per la mediana.

In particolare, sono due i nomi possibili per un arrivo in azzurro sul finire del mercato: Soumarè del Lille e Bakayoko del Chelsea. Per il primo è difficile ipotizzare un investimento da 30 milioni senza la cessione di Koulibaly e di conseguenza ecco il nome di Bakayoko.

Il centrocampista del Chelsea, infatti, potrebbe arrivare in prestito e da qui il sondaggio da parte del Napoli per lui.

