Repubblica – Napoli, sono in cinque che possono lasciare

L’edizione odierna di Repubblica parla del Napoli in ottica calciomercato, con cinque possibili cessioni in quello estivo.

In particolare, i cinque ricadono tra possibili cessioni e scadenze di contratto. I due azzurri in vetrina, che potrebbero partire in caso di offerte, sono Fabiàn e Koulibaly; altri tre invece possono lasciare per scadenza di contratto.

I tre nomi sono: Maksimovic, Hysaj e Ospina. Se quest’ultimo lasciasse il Napoli, inoltre, Meret avrebbe spazio per essere titolare fisso, chiude il quotidiano.

