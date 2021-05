Repubblica – Nessuna distensione tra ADL e Gattuso: a fine stagione sarà addio

Il quotidiano Repubblica, nella sua edizione odierna, ha parlato del rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso.

Nonostante il momento particolarmente positivo per il Napoli, il rapporto tra i due sembra ormai irrimediabilmente compromesso, a dispetto dei tweet pubblicati negli ultimi giorni dal presidente. “La Champions è a un passo, ma De Laurentiis e Gattuso restano separati in casa. Presidente e allenatore arrivano divisi alla meta. Nonostante le vittorie e i gol e la diplomazia dei tweet celebrativi, le distanze non si sono ridotte”. Sembra dunque scontato l’addio del tecnico calabrese a fine stagione.

Comments

comments