Repubblica, Pinci: “Si va verso le porte chiuse, ma abbiamo assistito a scene desolanti”

Matteo Pinci, giornalista ed inviato per il quotidiano Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio 24, durante la trasmissione Tutti Convocati.

“L’assemblea è andata deserta. Abbiamo assistito a scene non esaltanti con dirigenti che ancora litigano, è squalificante in questo contesto. Si va verso la linea del Governo che è quella di porte chiuse, non una decisione che piace a tutti i presidenti. Questa linea era stata sostenuta da alcune società, la Lega aveva ricevuto delle lettere di diffida in questo senso. Mi auguro che dopo il decreto la situazione cambi e si assuma un atteggiamento diverso, ma questa mattina non era questa l’evidenza.”

