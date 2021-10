Repubblica: “Plusvalenze sospette nei bilanci della serie A”, c’è anche quella di Osimhen

Ecco un passaggio di quanto scrive il quotidiano oggi in edicola sulle plusvalenze sospette in Serie A.

La relazione della Covisoc esamina gli scambi della Juventus e l’affare Osimhen-Napoli. Sessantadue trasferimenti di mercato, concentrati tra il 2019 e il 2021, sono oggetto di una relazione finita sul tavolo della Procura federale. Scambi a prezzi altissimi senza che si movesse un solo euro.

Questa la relazione inviata dalla Covisoc al procurate della FIGC Giuseppe Chinè e per conoscenza al presidente Gravina, invitando ad approfondirne la natura. Per l’organo di vigilanza che monitora i bilanci, quegli affari sembrano incidere molto sui conti, evidenziando delle criticità.

La Covisoc, Commissione di vigilanza sulle società di calcio, sfruttando le verifiche avviate a luglio dalla Consob ha inviato al Procuratore (e al presidente Gravina, per conoscenza) un dettagliato resoconto su 62 trasferimenti invitandolo ad approfondire la questione: per l’organo di vigilanza, infatti, certi affari potrebbero aver inciso in maniera significativa sui conti delle varie società coinvolte. Qualche esempio? Il Napoli è citato per l’affare Osimhen: al Lille oltre ad una parte economica andarono 4 calciatori (per un totale di 20 milioni di euro), due di questi sono oggi in Serie D, uno in C e un altro è rimasto in Francia senza però aver mai giocato. Poi la Juventus: i trasferimenti che riguardano i bianconeri sono 42, con 21 calciatori scambiati per complessivi 90 milioni di euro. Nell’effettivo, però, i soldi circolati sono stati poco più di 3 milioni di euro.

