Alex Meret potrebbe vedere una svolta nel proprio contratto con il Napoli; il presidente del Napoli ha deciso di volerlo blindare.

A riportare la novità di mercato è il quotidiano Repubblica; secondo quanto si legge, il rinnovo per il portiere azzurro sarebbe fino al 2024. Questo si potrebbe interpretare anche come un attestato di stima per il portiere classe ’97.

Un caso che poteva deflagrare, scrive il quotidiano, dopo che Gattuso gli ha preferito Ospina in porta.

