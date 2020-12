Repubblica – Prende forma l’idea del museo virtuale nello Stadio Maradona

L’edizione odierna de La Repubblica parla del progetto del museo virtuale all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il quotidiano riporta che già ieri, nel pomeriggio, è andato in scena un primo incontro per presentare il progetto. Un museo virtuale dove “in uno spazio che va dai cinquemila ai diecimila metri quadri, per poter far vivere a tutti quanti le partite del passato e quelle appena giocate nel weekend precedente alla visita.”

Inoltre, il presidente ha fatto capire che potrebbe essere usata anche la realtà virtuale (ndr); la sua intenzione, infatti, è quella che le persone, con un casco, possano giocare con Maradona e con gli altri beniamini azzurri, si legge sul quotidiano. Negli ultimi anni la realtà virtuale si è fatta sempre più avanti proprio grazie ai visori, perfezionati e migliorati nel tempo (come il Playstation VR, il visore Oculus ed altri).

Il quotidiano, infine, riporta che l’incontro di ieri è durato un’ora, dove c ‘è stato il via libera per questo museo virtuale. “Presenti all’incontro anche Alessandro Formisano e l’avvocato Testa per la società sportiva e l’assessore allo Sport, Ciro Borriello, l’assessora alla Cultura, Eleonora De Majo, il capo di gabinetto Ernesto Pollice e la dirigente impianti sportivi Gea Vaccaro per Palazzo San Giacomo.”

Un sopralluogo allo stadio, per questa iniziativa, è già concordato per la prossima settimana.

