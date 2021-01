Repubblica, Rrahmani può scalzare Maksimovic: il serbo in scadenza e autore di prestazioni deludenti

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica parla delle possibili scelte di formazione di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, per la gara con l’Udinese.

In particolare, viste le non ancora perfette condizioni fisiche di Kalidou Koulibaly, dovrebbe essere Amir Rrahmani a far coppia con Manolas in difesa. Il kosovaro prenderebbe, così, il posto di Nikola Maksimovic, protagonista di prestazioni opache e deludenti nelle ultime uscite, in particolare in occasione della sconfitta casalinga con lo Spezia. Il difensore serbo, inoltre, ha un contratto in scadenza a fine stagione, e l’accordo per il rinnovo non è stato ancora trovato.

