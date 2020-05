Repubblica – Serie A, con l’ipotesi playoff ci sarebbe un altro Inter-Napoli

L’edizione odierna de la Repubblica riporta l’ipotesi pensata dalla FIGC in caso di playoff per la Serie A. Per il Napoli uno scontro che si ripete.

Questo perché potrebbe esserci un altro Inter-Napoli; nell’ipotesi pensata dalla FIGC, infatti, Lazio e Juventus andrebbero direttamente in semifinale. Per deciderne le sfidanti, si scontrerebbero terza e sesta in classifica e quarta contro quinta.

In pratica, gli azzurri (sesti) si ritroverebbero di nuovo contro l’Inter (terza) mentre l’altra sfida sarebbe tra Atalanta (quarta) e Roma (quinta).

