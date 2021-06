Nell’edizione odierna di Repubblica si parla del rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli.



Sembrerebbe che Insigne e la società si siano dati appuntamento dopo gli Europei per discutere del nuovo contratto. La volontà comune è quella di proseguire insieme dato che il calciatore vuole chiudere la carriera in maglia azzurra ed il Napoli non vuole perdere il suo capitano.

