Repubblica – Tifosi allo stadio, la Serie A minaccia lo sciopero

Stando a quanto riportato dal noto quotidiano Repubblica la Serie A avrebbe minacciato lo sciopero dopo le ultime restrizioni riguardanti i tifosi.

I club vorrebbero che il Green Pass fosse lo strumento per aprire a tutti: come nei ristoranti o alle fiere, senza limitazioni alla capienza. Tanto che qualcuno dei presidenti, spiega il quotidiano, nell’ultima assemblea è arrivato a lanciare l’idea di uno sciopero collettivo: «Il 22 agosto non facciamo partire il campionato».

Se entro lunedì, alla prossima assemblea, non ci saranno aperture pubbliche, la minaccia potrebbe diventare un caso.

