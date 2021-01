Repubblica – Tra De Laurentiis e Gattuso c’è una partita a scacchi sul rinnovo

L’edizione odierna di Repubblica, oltre a parlare dell’incontro che c’è stato ieri tra De Laurentiis, Gattuso e la squadra, parla anche del rinnovo del tecnico.

Il quotidiano, infatti, si sofferma molto sulla questione del rinnovo del contratto di Gattuso. Un rinnovo che il mister si è conquistato con la vittoria della Coppa Italia, dato che Gattuso ed il Napoli dovevano andare avanti insieme fino al 30 giugno 2020 (sotto consiglio di Allegri).

Il nuovo ciclo, De Laurentiis, lo voleva affidare a Juric e così si spiegano anche gli acquisti di Rrahmani, Lobotka e Petagna (proprio su suggerimento di quest’ultimo). Con la vittoria della Coppa Italia Gattuso ha ribaltato tutto, continua il quotidiano, ed il presidente era convinto di farlo firmare subito a Capri. I due no arrivati da Gattuso, in particolare per le penali, ha fatto calare il gelo.

Tra l’altro, sul secondo no ha inciso anche il fatto di dover fare chiarezza sugli obiettivi futuri. In tutto questo, le difficoltà sul campo; da partita a scacchi, chiude il quotidiano, a braccio di ferro e le carte del rinnovo, dopo la stretta di mano di ottobre scorso, che potrebbero diventare scartoffie.

