Repubblica – Ultras minacciano protesta al San Paolo, pronti 100 agenti

Allarme Ultras per la gara di questa sera tra Napoli ed Inter al San Paolo. Ecco quanto riporta l’edizione odierna di La Repubblica.

Allarme Ultras per la gara di questa sera al San Paolo. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica racconta che gli ultras, da mesi contrari alla ripresa del calcio, starebbero pensando ad una protesta all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta: “Le forze dell’ordine (100 gli agenti in servizio) non consentiranno però assembramenti di alcun genere, al punto che saranno scaglionati in fasce orarie diverse perfino gli arrivi degli arbitri e dei giocatori delle due squadre”.

