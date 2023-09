Responsabile CdS: “Quando l’anno scorso si è capita finalmente la dimensione di Kvaratskhelia, di Osimhen. Adesso bisogna capire meglio il gioco del Napoli che in questo momento mostra delle lacune“

Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Daniele Dallera, Responsabile Sport, Corriere della Sera.

“La corsa allo scudetto? Io in questo momento non farei mai un titolo in cui parlo della fuga di una tra Inter e Milan. È giusto sottolineare questa leadership, però è anche giusto sottolineare il Napoli campione ed è giusto sottolineare la sua battuta d’arresto contro la Lazio. Ma in questo momento parlare di fuga di Inter e Milan no, parlare di un Napoli fuori dalla lotta scudetto mi sembra più grave.

Quando l’anno scorso si è capita finalmente la dimensione di Kvaratskhelia, di Osimhen e del gioco di Spalletti si è capito che si era di fronte ad una realtà. Adesso bisogna capire meglio il gioco del Napoli che in questo momento mostra delle lacune, delle incertezze e delle arrendevolezze. Ci sono stati dei palloni contro la Lazio su cui non si è andati.

L’Inter? È in difficoltà economica anche se non è la sola. È un problema che va sottolineato. In questo momento, però, non ci sono le condizioni per cui possa passare di mano. Zhang è concentrato su questi problemi finanziari e stanno lavorando su questo.

Con Kvaratskhelia, De Laurentiis che è abile e capace può alzare la propria mano e dargli ciò che è giusto. Anche il rinnovo del contratto di Osimhen è laborioso. Questi sono aspetti che condizionano i giocatori e l’entourage il sabato o la domenica sera. Mai dimenticare che la concorrenza è ricchissima.

La Nazionale? Ogni volta che parlavo con Mancini emergeva dalle sue parole, da certi toni e da certe espressioni la stanchezza. I modi dell’abbandono sono stati terribili. La crisi è stata risolta da Gravina nel migliore dei modi prendendo Spalletti. Per me già le prime parole spallettiane sono azzeccate. Bisogna avere un po’ di pazienza, il Napoli ce l’ha avuta e guardate cosa ha combinato Spalletti”.

Comments

comments