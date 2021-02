Responsabile neurochirurgia Pineta Grande: “Bisogna essere cauti su Osimhen. Questa settimana non giocherà”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, Alfredo Bucciero, responsabile di neurochirurgia della clinica Pineta Grande, ha parlato delle condizioni di Osimhen.

“Ha riportato un trauma cranico cognitivo con disturbi della memoria, che per fortuna ora ha ripreso. È in condizioni generarli ottime e neurologicamente è indenne, naturalmente va seguito nel tempo per questo momento e quindi l’ho affiancato al suo medico di fiducia, il dott. Canonico.

E’ un colpo e contraccolpo, colpo alla zona occipitale e contraccolpo ai lobi frontali che hanno battuto con i poli. Però alla risonanza magnetica non abbiamo al momento segni al cervello. Non è previsto un prossimo controllo, Osimhen è in una fase di recupero totale, come detto è monitorato dal dott. Canonico. Il ragazzo smania per tornare in campo, ma bisogna essere convinti per il rientro. L’incidente non è stata una banalità. Il trauma non ha dato esiti, ma rimandarlo subito in campo mi sembra avventato. Bisogna essere cauti e sicuramente questa settimana non giocherà. Osimhen è un concentrato di dinamite ma bisogna fermarlo”.

Comments

comments