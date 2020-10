Responsabile sanitario Lazio: “Il Napoli ha fatto bene a rispettare le decisioni dell’ASL”

Ivo Pulcini, responsabile sanitario della SS Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole.

“Noi abbiamo un protocollo da rispettare, fatto salvo disposizioni dello Stato, delle Regioni, che hanno l’autonomia di poter disporre. Il Napoli ha fatto bene a rispettare la decisione dell’Asl. A questo punto il problema non è sanitario ma politico. La governance deve riunirsi. Intanto devono chiarire la cosa principale: il positivo asintomatico, è positivo? È contagioso? Dovranno chiarire questo punto. Se un asintomatico diventa sintomatico o contagia un altro, me ne prendo cura e mi occupo di guarirlo. Meret e Di Lorenzo in Nazionale? Queste sono scelte del c.t.”.

