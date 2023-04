Responsabile Ticketone: “Settore ospiti riservato ai possessori di fidelity della Salernitana non residenti a Salerno”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenutoAmedeo Bardelli, responsabile Ticketone. Le sue dichiarazioni.

“Il settore ospiti di Napoli-Salernitana? Quei biglietti sono riservati alle persone in possesso della fidelity card della Salernitana non residenti a Salerno. I tifosi stanno rispondendo alla vendita anche se non in maniera eccezionale. Quindi è saltata la possibilità di aggiungere altri posti per i napoletani.

Sarò a Napoli per questa partita. So cosa mi aspetta in caso di scudetto, ma ho vissuto Napoli in questo periodo in tutti i quartieri in cui amo passeggiare. Camminare per Napoli è bellissimo, in questo periodo ancor di più perché respiri l’aria di calcio. So cosa mi aspetta e so che sarà meraviglioso

Perché non c’è la possibilità di cambiare il nominativo in vista di Udinese-Napoli? Perché anche lì decide la questura e il cambio nominativo non viene fatto. Su questo punto penso si possa pensare ad una procedura di rimborso. Questo credo che sia assolutamente lecito e credo che anche l’Udinese si sia organizzata in tal senso. Anche per Napoli-Salernitana se qualcuno non potrà andare, dovrà per forza chiedere il rimborso. Chi non è mai stato al Maradona e un paio d’ore prima della partita si fa una passeggiata intorno allo stadio vede tante cose interessanti, belle e simpatiche. Posso anche pensare che qualche matrimonio si celebri nei pressi dello stadio.

Devo dire che tutto si svolga in ordine e senza che ci siano ripercussioni. Sono sicuro che sarà una bellissima festa. Nel momento in cui si entra nel sito si ha diritto ad acquistare qualsiasi posto all’interno dello stadio avendo la tessera. Nel momento in cui vai nel settore ospiti ad acquistare con la tessera del Napoli, lì non ti fa acquistare. Per i posti che si liberano, invece, ci sono situazioni che vengono gestite all’interno di una biglietteria che riguardano sponsor, etc, che se non utilizzano i posti che hanno a disposizione, vengono messi in vendita”.

Comments

comments